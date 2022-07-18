Поліція ідентифікувала катів з «МГБ» так званої «ДНР», які знущалися над полоненими українцями

Поліція ідентифікувала 17 катів з «МГБ» так званої «ДНР» та Калінінської колонії, які знущалися над полоненими українцями.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Серед підозрюваних – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.

За словами начальника управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України Христини Подиряко, у 2014 році на території Донецької області була створена терористична організація – так звана «ДНР», до складу якої увійшли незаконні каральні органи «министерство государственной безопасности ДНР» та «Калінінська виправна колонія № 27».

«Незаконні арешти і викрадення людей, катування і утримання в нелюдських умовах – це і є особливості їх терористичної діяльності за невизнання так званої «ДНР» та співпрацю з українською владою. Аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих «злочинах», в’язнів заживо хоронили, імітували їх розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей», – повідомив заступник начальника управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитро Шевчук.

Проблема зі встановленням фігурантів полягала в тому, що під час катувань вони, як правило, ховали обличчя та ніколи не зверталися один до одного на ім’я, що ускладнювало їхнє впізнання постраждалими.

«З початку вторгнення Росії на територію України правоохоронні органи розслідують понад 1000 кримінальних проваджень за фактами вчинення катувань та жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими. До лав цих каральних органів, крім росіян, вступили громадяни України, які організували та підтримували діяльність незаконних воєнізованих формувань, а також вчиняли кримінальні правопорушення проти життя і здоров’я, честі та гідності громадян. Це – зрадники, які залишилися на тимчасово окупованій території та перейшли на бік ворога», – повідомили в МВС.

«Перелік звірств, яким терористи піддавали українців, шокує», – зазначив Шевчук.

Попри складнощі з ідентифікацією злочинців слідчим разом з оперативниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави вдалося встановити деяких осіб, які знущалися над українцями. Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, генпрокурор США оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Крім того, німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчиняли військові злочини в Україні, а Британія надасть Україні 2,5 млн фунтів для розслідування воєнних злочинів Росії.