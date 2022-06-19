​Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчиняли військові злочини в Україні, - DW

Федеральне відомство у кримінальних справах вже має у розпорядженні кілька сотень свідчень.

Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини (BKA) має у розпорядженні кілька сотень свідчень скоєнь військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.

Про це глава BKA Хольгер Мюнх виданню Welt am Sonntag, передає Deutsche Welle.

За його словами, експерти намагаються встановити не лише безпосередніх учасників злодіянь, але й тих, хто несе відповідальність у військовому та політичному плані.

"Це найскладніша частина нашого розслідування, заплутана головоломка", - зазначив Мюнх.

Він розповів, що відомство використовує матеріали секретних служб, включаючи Федеральну розвідувальну службу BND. Наприклад, спецслужба записала розмови російських військових, у яких вони розповідали про звірства щодо мирного населення.

Мюнх пояснив, що головна мета BKA – виявити причетних, підтвердити їхні дії за допомогою розслідувань та притягти їх до відповідальності.

Відповідно до принципу універсальної юрисдикції, військових злочинців можуть судити в Німеччині. Мюнх сподівається на запуск таких процесів, проте не виключає, що це триватиме багато часу. Генеральний прокурор ФРН нині проводить попереднє дізнання, але не веде слідства щодо окремих підозрюваних.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір відкрити офіс в Україні для розслідування злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.