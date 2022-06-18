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Норвегія доєдналась до нафтового ембарго проти Росії

Це ембарго було запроваджено у шостому пакеті санкцій Євросоюза. 

Норвегія доєдналась до нафтового ембарго проти Росії
Фото: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Норвегія прийняла рішення доєднатись до заборони на імпорт російської нафти.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на TV2.

"Ми спільно з ЄС підтримуємо санкції проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд і еліту цієї країни. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, що транспортувалася морем із Росії до Норвегії", – сказала міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Хоча ембарго починає діяти вже зараз, уряд Норвегії передбачив перехідні періоди для її впровадження. Для сирої нафти - до 5 грудня 2022 року, а для нафтопродуктів - до 5 лютого 2023 року.

Нагадаємо, Великобританія внесла патріарха російської Православної церкви патріарх Кирила (Гундяєва) до санкційного списку. Глава РПЦ потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

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