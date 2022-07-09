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Німеччина має новий план: 80% відновлюваної енергії до 2030 року

Не пізніше 2023 року 2% території країни будуть призначені для сонячних фотоелектричних установок і вітроелектростанцій.

Німеччина має новий план: 80% відновлюваної енергії до 2030 року
Бундестаг
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Німеччина схвалила найамбітніший в історії країни план з розширення відновлюваної енергетики.

Про це пише renewableenergymagazine.com.

Бундестаг схвалив законодавчий пакет 8 липня. Новою метою країни є забезпечення частки відновлюваної енергії на рівні 80% до 2030 року.

Ключові елементи нових законів, серед іншого, включають таке:

  • подвоєння наземної потужності вітрової енергії Німеччини до 115 ГВт до 2030 року, 
  • збільшення використання сонячної енергії майже втричі до 215 ГВт до 2030 року, 
  • розширення морської вітрової енергії до 30 ГВт до 2030 року, 40 ГВт до 2035 року та 70 ГВт до 2045 року.

Розширення потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел стане першочерговим суспільним інтересом і матиме пріоритет над іншими проблемами.

Планується, що не пізніше 2023 року 2% території Німеччини будуть призначені для сонячних фотоелектричних установок і вітроелектростанцій.

Ліцензування та будівництво відновлюваних електростанцій і мереж має стати менш бюрократичним. Після виходу від виробництва вугілля фінансування відновлюваної енергетики буде керуватися ринком.

Зазначимо, у перші шість місяців 2022 року відновлювані джерела енергії покрили майже половину (49%) електроенергії Німеччини.

Додамо, минулого тижня «Велика сімка» під головуванням Німеччини зобов'язалася декарбонізувати енергетичний сектор до 2035 року.

Нагадаємо, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії про те, щоб вважати природний газ і ядерну енергію "зеленими" або "стійкими" джерелами енергії.

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