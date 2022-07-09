Німеччина має новий план: 80% відновлюваної енергії до 2030 року

Не пізніше 2023 року 2% території країни будуть призначені для сонячних фотоелектричних установок і вітроелектростанцій.

Німеччина схвалила найамбітніший в історії країни план з розширення відновлюваної енергетики.

Про це пише renewableenergymagazine.com.

Бундестаг схвалив законодавчий пакет 8 липня. Новою метою країни є забезпечення частки відновлюваної енергії на рівні 80% до 2030 року.

Ключові елементи нових законів, серед іншого, включають таке:

подвоєння наземної потужності вітрової енергії Німеччини до 115 ГВт до 2030 року,

збільшення використання сонячної енергії майже втричі до 215 ГВт до 2030 року,

розширення морської вітрової енергії до 30 ГВт до 2030 року, 40 ГВт до 2035 року та 70 ГВт до 2045 року.

Розширення потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел стане першочерговим суспільним інтересом і матиме пріоритет над іншими проблемами.

Планується, що не пізніше 2023 року 2% території Німеччини будуть призначені для сонячних фотоелектричних установок і вітроелектростанцій.

Ліцензування та будівництво відновлюваних електростанцій і мереж має стати менш бюрократичним. Після виходу від виробництва вугілля фінансування відновлюваної енергетики буде керуватися ринком.

Зазначимо, у перші шість місяців 2022 року відновлювані джерела енергії покрили майже половину (49%) електроенергії Німеччини.

Додамо, минулого тижня «Велика сімка» під головуванням Німеччини зобов'язалася декарбонізувати енергетичний сектор до 2035 року.

Нагадаємо, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії про те, щоб вважати природний газ і ядерну енергію "зеленими" або "стійкими" джерелами енергії.