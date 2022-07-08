Канада вводить санкції проти російських пропагандистів

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 заявила про введення нових санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті канадського МЗС.

Мова йде про обмеження для російських пропагандистів - фізичних та юридичних осіб.

"Російська пропагандистська машина має відповісти за свою брехню. Канада прагне боротися з дезінформацією, де б і коли б вона не була виявлена. Сьогодні ми даємо зрозуміти тим, хто займається обманом: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну", - зазначила Жолі.

Канада ввела санкції проти 29 спонсорованих Росією агентів з дезінформації та пропаганди, а також 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до зусиль з дезінформації

В Канаді також запустили веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації за допомогою фактів. Через цю платформу країна розповідатиме про те, як РФ використовує брехню, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну.

До того ж, Канада негайно заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.

Під санкції потрапили Армен Гаспарян, Ольга Скабеєва, Євгеній Прилєпін, Аркадій Мамонтов, Марія Захарова та інші.

Серед юридичних осіб:

"Перший канал Росія";

Телеканал Росія-1;

"Телекомпанія НТВ";

Русспівробітництво;

ТАРС;

Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК);

Газпром Медіа;

Національна Медіа Група;

Телеканал Росія-24;

Дивимося;

Вести.ру;

РТ;

Супутник;

Інформаційне агентство REGNUM;

Роскомнагляд.

Нагадаємо, раніше Канада запровадила санкції проти нафтогазової і хімічної промисловості Росії, а також проти чотирьох російських компаній та 22 громадян, серед яких - Кабаєва та родичі російських олігархів.