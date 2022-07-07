Дортмунд передав Миколаєву 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх розподілять між комунальними підприємствами міста.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

З Дортмунда Миколаїв отримав також техніку для ремонту доріг і тротуарів.

Фото: Скріншот з відео

Транспорт спочатку доставили до польського міста Хелм, а вже звідти його пригнали до Миколаєва.

Така допомога стала можливою завдяки платформі "Cities4Cities", яка об'єднує українські та інші європейські міста.

Фото: Скріншот з відео

Миколаївська влада розмістила інформацію про те, якої техніки потребує місто, а муніципалітет Дортмунда оперативно відреагував на заявку.

Нагадаємо, Миколаїв посилює оборону для захисту від російських окупантів. Наразі місто захищене, однак цивільному населенню тут залишатися небезпечно. Ворог постійно здійснює обстріли, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не "прилітало".