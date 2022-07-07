​Окупанти заарештували колаборанта-мера Куп'янська, – голова ОВА

Міського голову міста Круп’янськ Хаоківської області Геннадія Мацегору заарештували росіяни. З перших днів окупації Мацегора перейшов на їхній бік.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ми маємо інформацію, що зараз окупанти заарештували Мацегору, він перебуває під вартою. Напевно, така сама доля чекає на всіх зрадників нашої держави, тому що вони не потрібні навіть окупантам", – сказав Синєгубов.

На даний момент немає інформації, за що саме заарештували Мацегору. Разом з тим, за словами Синэгубова, для окупантів характерна така практика, коли колаборантів і зрадників, які перейшли на їхній бік, спочатку використовують, а потім "прибирають".

Нагадаємо, Мацегора від початку окупації Куп'янська російськими військами підтримав загарбників. Йому оголошено про підозру в держзраді та колабораційній діяльності в рамках двох кримінальних проваджень.

До слова, експравоохоронця з Харківщини, який отримав посаду від окупантів, підозрюють у державній зраді.