На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти заарештували колаборанта-мера Куп'янська, – голова ОВА

“Зрадників спочатку використовують, а потім “прибирають”.

​Окупанти заарештували колаборанта-мера Куп'янська, – голова ОВА
Геннадій Мацегора
Фото: скріншот відео

Міського голову міста Круп’янськ Хаоківської області Геннадія Мацегору заарештували росіяни. З перших днів окупації Мацегора перейшов на їхній бік.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UArazom голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ми маємо інформацію, що зараз окупанти заарештували Мацегору, він перебуває під вартою. Напевно, така сама доля чекає на всіх зрадників нашої держави, тому що вони не потрібні навіть окупантам", – сказав Синєгубов.

На даний момент немає інформації, за що саме заарештували Мацегору. Разом з тим, за словами Синэгубова, для окупантів характерна така практика, коли колаборантів і зрадників, які перейшли на їхній бік, спочатку використовують, а потім "прибирають".

Нагадаємо, Мацегора від початку окупації Куп'янська російськими військами підтримав загарбників. Йому оголошено про підозру в держзраді та колабораційній діяльності в рамках двох кримінальних проваджень.

До слова, експравоохоронця з Харківщини, який отримав посаду від окупантів, підозрюють у державній зраді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також