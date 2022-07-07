Кабмін визначився з кандидатурою уповноваженого з питань переселенців

На цю посаду призначили Павла Козирєва.

Кабінет Міністрів України призначив Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Уповноваженим з питань переселенців став Павло Козирєв.

До цього Козирєв був заступником глави МінТОТ.

Також новий уповноважений є головою Асоціації малих міст України.

Нагадаємо, нині КМУ також погодив призначення нового очільника Чернівецької обласної військової адміністрації.

На початку червня колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі. Його визнали винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря.