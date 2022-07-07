Проєкти з видобутку природного газу та атомної енергії можна вважати “зеленими”, – Європарламент

Нові правила, якщо їх схвалять країни-члени блоку, розблокують мільярди доларів приватних інвестицій.

Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії про те, щоб вважати природний газ і ядерну енергію "зеленими" або "стійкими" джерелами енергії.

Про це пише CNN.

Така позиція євровлади викликала критику з боку вчених і захисників навколишнього середовища.

Нові правила, якщо їх приймуть країни-члени блоку, можуть розблокувати мільярди доларів приватних інвестицій і державних субсидій для видобутку природного газу та атомної енергії.

Правила набудуть чинності в 2023 році, для цього їх мають підтримати щонайменше 20 з 27 країн-членів союзу. Більшість країн-членів, включно з такими “важкоатлетами” як Німеччина та Франція, підтримали принаймні одне з двох джерел енергії.

Європейська комісія притримується позиції, що природний газ відіграє ключову роль у переході на відновлювані джерела енергії. Це викликало незадоволення кліматичних активістів і низки законодавців.

“Природний газ зазвичай виділяє менше вуглекислого газу, ніж вугілля, але критики стверджують, що більше уваги слід приділяти розвитку відновлюваної енергії, і що підтримка нових газових проектів лише продовжить життя викопного палива”, – зазначає видання.

З іншого боку, згідно з позицією євродепутатів, ядерна енергетика є “зеленою”, оскільки не є безпосереднім джерелом викидів вуглекислого газу.

“Аргументи проти зазвичай пов’язані з безпекою, зокрема щодо зберігання радіоактивних відходів. Окрім того, атомні станції – дорогі, а проєкти часто затримуються”, – пише CNN.