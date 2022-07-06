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​Французька TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії

Компанія погодилась передати свою частку в родовищі державній компанії "Зарубежнефть".

​Французька TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії
Фото: Facebook/TotalEnergies

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies заявила про вихід з російського нафтового проєкту Харьяга через санкції проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

TotalEnergies планує передати Зарубежнефть 20% частку, яка залишилась у Харьягінському нафтовому родовищі. Це, зі свого боку, стало першим великим виходом компанії зі складу акціонерів у Росії після введення санкцій.

"Ця угода підлягає схваленню російською владою", - заявив представник компанії.

Згідно з угодою, TotalEnergies щомісяця отримувала близько 100 тисяч тонн нафти на експорт.

Також зазначається, що французька нафтогазова компанія брала участь у проєкті протягом 20 років поряд із норвезькою Equinor, яка покинула його ще на початку року.

Нагадаємо, у березні TotalEnergies оголосила, що припинить закупівлю російської нафти і нафтопродуктів.

Раніше швейцарська Weatherford, яка входить у Велику четвірку нафтосервісних компаній, вирішила зупинити постачання та нові інвестиції в Росію.

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