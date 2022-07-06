Президент Шрі-Ланки попросив Путіна відновити рейси Аерофлоту і надати кредит на паливо

Поки більшість країн світу уриває відносини з РФ, лідер ланкійців домовився з російським президентом про поглиблення співпраці в туризмі і торгівлі.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса попросив у Путіна підтримки на тлі "найгіршої за 70 років економічної кризи".

У сьогоднішній телефонній розмові він подякував президенту країни-нападниці за минулу підтримку з боку Росії. Результати бесіди Раджапакса виклав у дописі у твіттері.

"Я прошу про підтримку щодо імпорту палива до Шрі-Ланки для подолання поточних економічних викликів", – заявив він.

Також президент Шрі-Ланки додав, що звернувся до Путіна з проханням відновити рейси Аерофлоту з Росії, і що вони домовились про поглиблення в співпраці в туризмі і торгівлі.

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Further, I humbly made A request to restart @Aeroflot_World operations in #lka. We unanimously agreed that strengthening bilateral relations in sectors such as tourism, trade & culture was paramount in reinforcing the friendship our two nations share. — Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) July 6, 2022

У червні цього року Шрі-Ланка відповідно до міжнародних санкцій заарештувала літак, яким РФ заволоділа незаконно. У відповідь на це Аерофлот того ж дня, 3 червня, оголосив про припинення всіх рейсів до Шрі-Ланки.