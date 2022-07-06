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Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW

Йдеться також про "територіальне розширення (РФ) далеко за межі Донбасу”.

Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Николай Патрушев
Фото: novayagazeta.ru

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев підтвердив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Це дозволяє припустити, що Кремль “зберігає максималістичні цілі, включно зі зміною режиму та територіальним розширенням далеко за межі Донбасу”.

“5 липня Ради Микола Патрушев заявив, що російська військова операція в Україні триватиме, поки Росія не досягне своїх цілей щодо захисту мирних жителів від “геноциду”, “денацифікації” та демілітаризації України та зобов'язання України бути постійно нейтральною між Росією та НАТО, майже точно повторюючи цілі, які президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй промові 24 лютого, виправдовуючи війну”, – зазначають аналітики.

Російські сили продовжували наступальні операції на північний захід та схід від Слов’янська.

Окупанти також намагаються просунутися на захід від Лисичанська у бік Сіверського.

“РФ, ймовірно, намагається отримати доступ до сільських доріг на південному сході від Бахмута, щоб просунутися на місто з півдня”, – йдеться у звіті.

Українські сили здійснили обмежену контратаку на південному заході від Донецька.

“Українські та російські джерела повідомили, що українські війська відновили контроль над селом Солодке, приблизно за 30 км на південний захід від Донецька”, – зауважили у ISW.

Окрім того, російські сили продовжували обмежені та невдалі напади на півночі Харківської області.

Нагадаємо, 5 липня окупанти обстріляли центр Слов'янська. Загинули двоє людей, поранені – семеро.

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