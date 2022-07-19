Уряд забезпечив цінову стабільність у сфері теплопостачання під час опалювального сезону, - Чернишов

Ціна на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7420 грн за тисячу кубів з ПДВ.

Уряд прийняв Постанову про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу (ПСО), що є підґрунтям для того, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для населення були незмінними. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Впевнене проходження опалювального сезону залежить від декількох складових, зокрема надважливою є цінова стабільність у сфері теплопостачання. Прийняте сьогодні рішення дозволяє виробникам теплової енергії купувати газ, необхідний для надання послуг, за цінами, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Це є підґрунтям для того, щоб тарифи на тепло та гарячу воду для населення не змінюватимуться», — зазначив Олексій Чернишов.

Зокрема, положення про ПСО гарантує постачання природного газу виробникам теплової енергії, (ОСББ, ЖБК, управителям багатоквартирних будинків, з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року). Також передбачає фіксовані ціни природного газу для виробників теплової енергії на рівні цін, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Та створює сприятливі умови розрахунків тепловиків за спожитий природний газ (остаточний розрахунок через 45 днів після постачання газу).

У міністерстві зазначили, що ціна на газ для надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню збережеться на рівні 7420 грн за тисячу кубів з ПДВ. Для бюджетних установ — 16390 грн за тисячу кубів з ПДВ.

Також, Мінрегіон узгодить виробникам теплової енергії фіксовані обсяги природного газу на період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Нагадаємо, Олексій Чернишов закликав місцеву владу та українців по-дорослому віднестися до підготовки до опалювального сезону.