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До травня 2023 року виробники тепла отримуватимуть газ по 7,40 грн за куб, - Шмигаль

Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи.

До травня 2023 року виробники тепла отримуватимуть газ по 7,40 грн за куб, - Шмигаль
Фото: ОПУ

Виробники тепла отримуватимуть від "Нафтогазу" блакитне паливо вартістю 7,40 грн за кубометр.

Про це сьогодні на засіданні уряду знову нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ціна залишиться незмінною для всіх теплокомуненерго. Тож місцева влада отримає можливість не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду.

Прем'єр додав, що фіксована ціна на газ залишатиметься до 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, в червні Шмигаль повідомляв на засіданні Кабміну, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною (7400 грн за тисячу кубометрів), тому місцевій владі не доведеться підвищувати тарифи для населення.

Згодом прем'єр повідомив, що Кабмін не буде підвищувати тарифи, які перебувають у сфері його відповідальності. Зокрема, на електроенергію.

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