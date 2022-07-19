Сховища скоро будуть заповнені, і газ Росії доведеться просто спалювати, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що передача Канадою з ремонту підсанкційного обладнання для "Північного потоку-1" матиме негативні наслідки, оскільки Росія використовує постачання газу для тиску на Європу. Однак, сховища скоро будуть заповнені, і тому газ Росії доведеться просто спалювати.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Всім очевидно, що йдеться не про турбіну. Вони хочуть отримати можливість вирвати певний товар із санкцій, тобто по факту це вейвер на санкції. Їм все одно – це турбіна, паровоз, літак. Для росіян важливий сам факт того, що вони притиснули дві країни G7. І ще це дуже небезпечний прецедент. Бо завтра вони будуть вимагати ще щось, а післязавтра скажуть: "давайте вмикати "Північний потік-2"" - пояснив міністр.

"Бачте, Німеччина каже, що повернувши турбіну, позбавить росіян аргументу зупинити постачання газу. Але ця турбіна не має жодного відношення до обсягів постачання. До останнього працювало всього три турбіни, і це не заважало прокачувати газ. Тим паче вони можуть поставляти його через Україну. І якщо є побоювання, що вони не включать Північний потік-1 після ремонту, то яка тоді різниця, скільки там турбін?", - додав він.

Галущенко нагадав, що коли певні компанії піддалися на шантаж Газпрому і почали платити в рублях, це також не гарантувало їм постачання.

"То ж які гарантії може дати повернення турбіни? Якщо вони справді вирішать припинити постачання в Європу, вони вигадають все, що завгодно – вибух, новий ремонт. Але Європі теж варто розуміти – люфт для тиску на ЄС у росіян уже стискається. За певний час вони закінчать заповнювати свої сховища на 76 млрд куб. м, і постане питання, куди дівати газ? Вони мають його кудись постачати, або просто втрачати. Я не здивуюся, якщо росіяни його будуть просто спалювати, хоча це навіть для них буде занадто", - додав голова Міненерго.

Нагадаємо, канадський уряд дозволив ремонтувати турбіни з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано для шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну.

Україна вважає цю домовленість між Канадою і німецькою компанією підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії. У ЄС це порушенням санкцій не вважають.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що рішення про санкційний виняток РФ сприйматиме як прояв слабкості.

Раніше Україна закликала Німеччину зупинити "Північний потік-1". Цей потік працював на умовах винятку задля гарантування безпеки транспортування газу до Європи.