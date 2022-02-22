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​Медведєв: "Ласкаво просимо в новий світ, де європейці платитимуть за газ 2 тис. євро"

Заступник голови Радбезу Росії пригрозив підвищенням цін на газ після закриття "Північного потоку-2".

​Медведєв: "Ласкаво просимо в новий світ, де європейці платитимуть за газ 2 тис. євро"
Фото: EPA/UPG

Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент та колишній прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" призведе до того, що незабаром біржова ціна на газ у Європі підніметься до 2 тис. євро за кубометр.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2». Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть €2000 за тисячу кубів газу", - написав Медведєв.

Як відомо, 21 грудня миинулого року біржова ціна на газ встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м. Ціна зросла на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Нагадаємо, після того як Росія визнала терористичні організаціїї "ДНР" та "ЛНР", які діють на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, "незалежними республіками" Німеччина заявила, що зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2".

Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що наполягає на санкціях проти російського газопроводу в разі нового вторгнення РФ в Україну. Він зазначив, що газова система України здатна пропускати 130 млрд кубів газу, тоді як обидва "Північні потоки" разом – 100 млрд кубів.

Захід вчергове заговорив про санкції проти газогону, який вже готовий, але проходить сертифікацію, після накопичення Росією нових військ на українських кордонах. "Північний потік-2" є одним із найбільш дискусійних питань у санкційних пакетах різних країн, але зрештою, згідно з останніми заявами світових лідерів, домовлено про санкції проти нього за фактом вторгнення, але не превентивно. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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