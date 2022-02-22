​Медведєв: "Ласкаво просимо в новий світ, де європейці платитимуть за газ 2 тис. євро"

Заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент та колишній прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що зупинка сертифікації "Північного потоку-2" призведе до того, що незабаром біржова ціна на газ у Європі підніметься до 2 тис. євро за кубометр.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2». Ну що ж. Ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть €2000 за тисячу кубів газу", - написав Медведєв.

Як відомо, 21 грудня миинулого року біржова ціна на газ встановила новий історичний рекорд, подолавши позначку $2200 за 1000 куб. м. Ціна зросла на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022

Нагадаємо, після того як Росія визнала терористичні організаціїї "ДНР" та "ЛНР", які діють на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, "незалежними республіками" Німеччина заявила, що зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2".

Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що наполягає на санкціях проти російського газопроводу в разі нового вторгнення РФ в Україну. Він зазначив, що газова система України здатна пропускати 130 млрд кубів газу, тоді як обидва "Північні потоки" разом – 100 млрд кубів.

Захід вчергове заговорив про санкції проти газогону, який вже готовий, але проходить сертифікацію, після накопичення Росією нових військ на українських кордонах. "Північний потік-2" є одним із найбільш дискусійних питань у санкційних пакетах різних країн, але зрештою, згідно з останніми заявами світових лідерів, домовлено про санкції проти нього за фактом вторгнення, але не превентивно.