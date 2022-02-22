У Кремлі визнали, що засідання Радбезу щодо Донбасу показали у запису

Засідання Ради безпеки Росії 21 лютого, на якому було підтримано визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", було екстраординарним. По телебаченню його показали в запису.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає російське агентство "Интерфакс".

"Це було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках. І тема визнання цих двох республік теж, звичайно, має екстраординарний характер", - сказав він на брифінгу 22 лютого.

Саме тому засідання вирішили зробити відкритим.

"Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань", – наголосив Пєсков.

За словами речника Путіна, було важливо показати це насамперед громадянам Росії, але й, звичайно ж, це було дуже важливо "для розуміння за кордоном".

Саме засідання пройшло вдень, його показали не в прямому ефірі, "бо це засідання Ради безпеки і "певні нюанси не увійшли в ефір". Пєсков нагадав, що зазвичай на таких заходах транслюють лише вступне слово голови Ради безпеки, а "жодні інші" виступи ніколи раніше не показували.

Пєсков також підтвердив, що не всі виступи учасників засідання увійшли до запису. Показаний в ефірі остаточний матеріал монтувався за участю представників адміністрації Путіна.

Усі учасники Радбезу, чиї виступи увійшли до підсумкового запису, підтримали визнання незалежності "Донбаської та Луганської народних республік", хоча деякі чиновники припускали, що Києву та Заходу можна дати ще шанс, зазначив Пєсков.

На запитання про відеозвернення президента РФ про Україну і Захід Пєсков відповів, що "кістяк цього звернення фактично цілком готував сам президент, власне він є безпосереднім автором".

Учора провладні російські канали транслювали засідання Ради національної безпеки РФ. Скликаний Путіним Радбез анонсувався як обговорення ситуації на Донбасі. Насправді ж фактично всі присутні на ньому російські високопосадовці висловилися за визнання терористів.

Сьогодні ж ватажки терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна визнати незалежність "республік".

Згодом з’явилася інформація, що засідання Радбезу, яке транслювалося в прямому ефірі, могли записати заздалегідь. ЗМІ звернули увагу на те, що, зокрема, годинник міністра оборони РФ Сергія Шойгу показував час, який відрізнявся від реального на 5 годин.

За підсумками Радбезу РФ Путін заявив, що рішення з цього питання буде ухвалено ще 21 лютого. Раніше питання ОРДЛО обидві палати російської Держдуми планували розглянути 22 лютого.

Сьогодні Держдума Росії ратифікувала укази Путіна про "визнання незалежності" ОРДЛО, а "парламенти" "ДНР" та "ЛНР" одноголосно ратифікували договори про дружбу з Росією