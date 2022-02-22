"Парламенти" "ДНР" та "ЛНР" ратифікували договори про дружбу з Росією

Народна рада так званої Луганської народної республіки у вівторок, 22 лютого, ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між "ЛНР" та Російською Федерацією. Рішення про ратифікацію документа парламентом "ЛНР" було ухвалено одноголосно.

"Парламент" "Донецької народної республіки" сьогодні також одноголосно ратифікував договір про дружбу та співпрацю з РФ, передає російський "Интерфакс".

Нагадаємо, що ввечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це рішення. Лідер країни-агресора видав указ, яким доручив ввести російські війська в окуповані РФ райони Донецької та Луганської областей.

Він також вніс до Держдуми законопроєкти про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та "Л/ДНР". Передбачається, що ці договори набудуть чинності на день обміну ратифікаційними грамотами.

Рада Безпеки ООН удосвіта 22 лютого провела засідання, скликане Україною через рішення РФ щодо окупованих нею українських територій на Донбасі. Світова спільнота засудила визнання Росією терористичних угруповань на Сході України незалежними республіками і закликала Кремль скасувати це рішення.