Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
ГоловнаПолітика

"Парламенти" "ДНР" та "ЛНР" ратифікували договори про дружбу з Росією

Представницькі органи терористів ухвалили рішення одноголосно.

"Парламенти" "ДНР" та "ЛНР" ратифікували договори про дружбу з Росією
Фото: EPA/UPG

Народна рада так званої Луганської народної республіки у вівторок, 22 лютого, ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між "ЛНР" та Російською Федерацією. Рішення про ратифікацію документа парламентом "ЛНР" було ухвалено одноголосно.

"Парламент" "Донецької народної республіки" сьогодні також одноголосно ратифікував договір про дружбу та співпрацю з РФ, передає російський "Интерфакс".

Нагадаємо, що ввечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це рішення. Лідер країни-агресора видав указ, яким доручив ввести російські війська в окуповані РФ райони Донецької та Луганської областей.

Він також вніс до Держдуми законопроєкти про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та "Л/ДНР". Передбачається, що ці договори набудуть чинності на день обміну ратифікаційними грамотами.

Рада Безпеки ООН удосвіта 22 лютого провела засідання, скликане Україною через рішення РФ щодо окупованих нею українських територій на Донбасі. Світова спільнота засудила визнання Росією терористичних угруповань на Сході України незалежними республіками і закликала Кремль скасувати це рішення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також