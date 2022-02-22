Калашников зробив заяву про кордони "Л/ДНР", а потім одразу заперечив свої слова

Він сказав, що ОРДЛО "займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію також".

Очільник комітету по справах СНД у Державній думі Росії Леонід Калашников заявив, що "ДНР" і "ЛНР" будуть визнані Росією не тільки в межах захоплених територій станом на зараз.

Цю заяву російського депутата журналістам цитує "Интерфакс".

"В угоді (при визнання незалежності – ред.) не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на референдумі старому і єдиному, який був проведений у інших межах ніж ті, які зараз займає "ДНР", – сказав він.

Калашников додав, що зараз ОРДЛО "займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію також".

При цьому він сказав, що угода не передбачає, які ці межі будуть встановлюватися. Одразу після публікації цієї заяви Калашников заперечив свої ж слова.

"Не знаю, хто запустив цю "качку", що ми будемо визнавати "ДНР" і "ЛНР" у межах Донецької і Луганської областей", – сказав він "Подъему".

Він додав, що межі ОРДЛО "стане завданням нових держав", тобто керованих Росією терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про "визнання незалежності" ОРДЛО. Він також уклав угоди з ватажками терористів про "дружбу і співробітництво". Документи Путіна дозволяють офіційне введення російських військ у ОРДЛО.

Парламент Росії планує ратифікувати угоди вже сьогодні.

У МЗС повідомили, що Україна визначатиметься щодо подальших заходів із забезпечення власної безпеки після проведення консультацій із країнами-гарантами Будапештського меморандуму.