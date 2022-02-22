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На Донбасі 21 лютого загинули десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах

Це сталося внаслідок обстрілу селища Зайцеве.

У понеділок, 21 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули два десантники 95-ї бригади. Це сталося біля селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах
Фото: novynarnia.com
Десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах

У пресслужбі бригади повідомили, що близько 16:10 військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович отримали несумісні з життям поранення.

Командування та особовий склад бригади висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

У МВС уточнили, що внаслідок обстрілу селища Зайцеве двоє військовослужбовців загинули, трьох – поранено. Ще одного воїна поранено у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт).

Як повідомляли, 19 лютого на Донбасі загинули помічник начальника штабу – начальник розвідки 30 омбр капітан Антон Сидоров та водій 2-го мотопіхотного відділення 23-го окремого мотопіхотного батальйону 56 омпбрсолдат Денис Кононенко. Їм обом було по 34 роки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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