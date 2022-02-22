"Важливо змусити Україну припинити обстріли", – постпред РФ на Радбезі ООН

Представник Росії в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя звинуватив Україну в руйнуванні Мінських домовленостей і закликав сконцентруватися на тому, як змусити Україну припинити обстріли.

Про це Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, скликаному Україною через визнання Росією "ЛДНР".

"Важливо сконцентруватися на тому, як уникнути війни та змусити Україну припинити обстріли", – окреслив постпред Росії завдання ООН стосовно окупованого РФ Донбасу.

"Ті, хто розраховував на миролюбний настрій української влади, на жаль, помилилися. Київ не просто дуже швидко повернувся до войовничої риторики і продовжив обстріл мирних жителів, але й зробив усе, щоб саботувати і врешті-решт зруйнувати Мінські домовленості", – заявив Небензя.

За словами російського дипломата, Україна постійно відмовлялася від діалогу з Донбасом, хоч це нібито центральний елемент домовленостей.

"Найголовніше тут – це вперта відмова Києва говорити безпосередньо з донеччанами та луганчанами, незважаючи на те, що ця вимога – центральний, несучий елемент Комплексу заходів", – сказав він.

Небензя наголосив, що головним чинником у руйнуванні Мінських домовленостей стала відмова Києва від прямого діалогу з "ДНР" та "ЛНР".

Постпред в ООН заявив, що Росія відкрита до діалогу, але "допускати нову криваву бійню на Донбасі не має наміру".

Небензя зазначив, що визнання Росією незалежності "самопроголошених Луганської та Донецької народних республік" ніяк не позначається на Мінських угодах. Він знову повторив тезу, що Росія не є стороною Мінських угод.

"Я хочу нагадати вам, коли Мінські угоди були досягнуті, "ЛНР" і "ДНР" вже проголосили свою незалежність. Той факт, що Росія сьогодні визнала їхню незалежність, не змінює складу сторін Мінських угод", – пояснив Небензя позицію країни-агресора.

За його словами, Мінські угоди давно вже відкрито саботувалися Україною за заступництвом західних партнерів.

"Ми, як і раніше, відкриті для дипломатії, для дипломатичного рішення, проте допускати нову криваву бійню на Донбасі більше не маємо наміру", – заявив Небензя.

Він закликав західних колег "відкинути емоції" і не посилювати ситуацію, а сконцентруватися на тому, як "уникнути війни та змусити Україну припинити обстріли та провокації проти Донецька та Луганська".

Небензя зазначив, що Україна стягнула до лінії зіткнення на Донбасі 120-тисячний військовий контингент. Обстріли "ЛНР" і "ДНР" у нових умовах можуть мати особливо небезпечні наслідки, тому Заходу треба "стримати Київ".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це. Він розпорядився ввести російські війська в окуповані РФ райони Донецької та Луганської областей.