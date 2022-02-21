Кулеба: "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"

Росія посилено поширює дезінформацію на виправдання своїх агресивних дій проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає спростувати дезінформацію, яку поширює Росія на виправдання своїх агресивних дій проти України.

Глава українського МЗС заявив, що категорично спростовує дезінформацію РФ.

"Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій; не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", – написав він у твіттері.

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



❌Не нападала на Донецьк, Луганськ

❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

❌Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили про "український снаряд", який нібито "повністю зруйнував місце несення служби прикордонників у Ростовській області" за 150 метрів від російсько-українського кордону. Голова російського Слідкому Олександр Бастиркін доручив порушити кримінальну справу за цим фактом.

Інцидент, внаслідок якого ніхто не постраждав, стався о 09:50. У Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ повідомили, що "йдеться про снаряд невстановленого зразка".

Державна прикордонна служба України наголосила , що заява ФСБ РФ про нібито обстріл з території України – свідома провокація.

Згодом Міноборони РФ повідомило про знищення "українських БМП", що заїхали в Росію . Радник голови МВС України Антон Геращенко спростував фейк російської пропаганди. "Вони були не на БМП, а на БЛТ – бойових літаючих тарілках!", – пожартував Геращенко.

Окрім того, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.