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Кулеба: "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"

Росія посилено поширює дезінформацію на виправдання своїх агресивних дій проти України.

Кулеба: "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає спростувати дезінформацію, яку поширює Росія на виправдання своїх агресивних дій проти України.

Глава українського МЗС заявив, що категорично спростовує дезінформацію РФ. 

"Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій; не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", – написав він у твіттері.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили про "український снаряд", який нібито "повністю зруйнував місце несення служби прикордонників у Ростовській області" за 150 метрів від російсько-українського кордону. Голова російського Слідкому Олександр Бастиркін доручив порушити кримінальну справу за цим фактом.

Інцидент, внаслідок якого ніхто не постраждав, стався о 09:50. У Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ повідомили, що "йдеться про снаряд невстановленого зразка". 

Державна прикордонна служба України наголосила, що заява ФСБ РФ про нібито обстріл з території України – свідома провокація.

Згодом Міноборони РФ повідомило про знищення "українських БМП", що заїхали в Росію. Радник голови МВС України Антон Геращенко спростував фейк російської пропаганди. "Вони були не на БМП, а на БЛТ – бойових літаючих тарілках!", – пожартував Геращенко.

Окрім того, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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