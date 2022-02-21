Ткаченко розповів про викриті фейки щодо ситуації ОРДО і темник російських ЗМІ

Україна зараз перебуває у центрі гібридної та інформаційної війни.

Протягом вихідних 19-20 лютого Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив 10 фейків щодо ситуації в ОРДЛО.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що Україна зараз перебуває у центрі гібридної та інформаційної війни.

“Центр лише цими вихідними викрив 10 класичних фейків. Мені як колишньому продюсеру було смішно дивитися на той будинок, який вони знімали два рази, здається. То спочатку ДРГ там було, то ті, хто намагалися щось підірвати, чи люди, які збиралися чи підірвали той УАЗик”, – cказав Ткаченко.

За його словами, і ОРДЛОвські, і російські ЗМІ фактично працюють за темниками. “Такий варіант темника потрапив до нас у руки, за яким фактично і ОРДЛОвські ЗМІ, і ЗМІ російські через маніпуляції намагаються дезінформувати наше суспільство, використовуючи маніпуляції та провокації. Чого тільки вартий вивіз українців у Російську Федерацію, де вони перебувають у якихось наметах, дехто з них вже починає повертатися”, – зауважив міністр.

За його словами, інформація, що “там тисячі чи десятки тисяч людей, не зовсім відповідає дійсності”.

Ткаченко зазначив, що після зростання кількості обстрілів на Донбасі 17 лютого розпочалася нова фаза гібридної війни.

“Росія намагається незмінно брехати про Україну і росіянам, і всьому світові. Москва фактично ультимативно оголошує свої права на Україну, пострадянський простір та Східну Європу”, – підкреслив очільник Мінкультури.

Зазначимо, сьогодні зранку російські медіа повідомили, що кордон із Росією перейшли понад 61 тисяча жителів Донбасу, а низка російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із ОРДЛО.

Нагадаємо, у Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників. Знімальним групам пропагандистів доручили відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.