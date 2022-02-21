Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
ГоловнаПолітика

В "Ударі" провели перші тренінги з домедичної допомоги

На наступні можна зареєструватися за посиланням - https://bit.ly/3rNUy7E.

В "Ударі" провели перші тренінги з домедичної допомоги

У партії «УДАР Віталія Кличка» почали всеукраїнські тренінги «Курс першої домедичної допомоги». Навчання у сертифікованого тренера пройдуть всі охочі в кожному регіоні країни, повідомляє офіційний сайт партії.

Речник партії Олег Петровець наголосив на тому, що ініціатива «УДАРу» спрямована на зменшення паніки серед суспільства.

 «Партія «УДАР» розпочала курс першої домедичної допомоги. Курс буде проходити не лише в Києві, а в кожній області. Нинішня ситуація є такою, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Якщо людина готова і має знання алгоритму дій, то це є найефективнішою вакциною проти паніки. Ці тренінги є актуальними, бо ми отримали величезний відгук від людей. За першій дні реєстрації подали заявку декілька тисяч людей. Дана тема дуже важлива для людей, вони готові приходити і застосовувати ці знання. Надзвичайно велика шана і подяка людям, які проводять ці тренінги», - сказав Петровець.

Він зазначив, що навички надання першої домедичної допомоги потрібні для щоденного життя кожного свідомого громадянина.

«Ці тренінги не лише для того, щоб мати знання на випадок бойових дій. Кожен відповідальний громадянин повинен мати ці знання, щоб допомогти комусь вдома, у транспорті, під час масового заходу. Тому це внесок «УДАРу» у розвиток громадянського суспільства», - сказав речник партії.

 

Учасники тренінгу у Києві відзначили, що тренінг був надзвичайно інформативним та корисним. Вони подякували «УДАРу» за надану можливість і висловили бажання взяти участь в інших освітніх проєктах партії.

Зареєструватись на наступні тренінги можна за посиланням - https://bit.ly/3rNUy7E.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також