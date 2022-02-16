"Удар" оголосив про проведення тренінгів з надання першої домедичної допомоги

Анкету реєстрації можна заповнити за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E .

Партія «УДАР Віталія Кличка» розпочинає цикл тренінгів «Курс першої домедичної допомоги». Пройти навчання зможуть усі охочі в кожному регіоні країни. У партії переконані, що готовність до будь-якої ситуації та знання чіткого алгоритму дій – найкраща вакцина від паніки.

Першими відвідають тренінг члени партії з Києва 19 лютого. Для участі у тренінгу та отримання додаткової інформації потрібно зареєструватися.

В «УДАРі» зазначили, що тренінг передбачає невелику кількість учасників, тому після реєстрації охочих можуть запросити на навчання не одразу.

Анкету реєстрації можна заповнити за посиланням: https://bit.ly/3rNUy7E