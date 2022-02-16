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Голова комітету з питань оборони парламенту Великобританії підтримав заклик надати Україні засоби захисту повітря, - Рудик

Представники "Голосу" провели спільний брифінг з британським парламентарем.

Голова комітету з питань оборони парламенту Великобританії підтримав заклик надати Україні засоби захисту повітря, - Рудик
Фото: пресслужба

Голова комітету з питань оборони парламенту Великобританії Тобіас Елвуд висловив свою підтримку постанови партії «Голос» з проханням до американського і британського парламентів надати Україні додаткові засоби захисту кордонів з повітря. Адже це важливий крок для захисту українських громадян. Про це стало відомо під час спільного брифінгу лідерки партії Кіри Рудик та народного депутата «Голосу» Романа Костенка з британським парламентарем Тобіасом Елвудом.

«Ми ініціювали цей процес через бездіяльність влади. Це наступний крок в гарантіях безпеки, які може отримати Україна. Це буде ще одна відповідь Путіну про те, що Україна є захищеною, що за нами стоять сильні міжнародні партнери. Наша сила в єдності і ми маємо вдаватись до рішучих дій», — зазначила лідерка «Голосу» Кіра Рудик.

Тобіас Елвуд запевнив, що підтримує таку ідею. Зараз саме той період історії, де реакція країн на дії з боку Росії буде визначати їхній розвиток. Єдність і кооперація є дуже важливими, це стосується також можливості застосовувати сили НАТО, додав політик.

«У цей важливий час я сподіваюся, що ми зможемо надати всю підтримку, яка вам необхідна. Нам потрібно визнати безпекові виклики, оскільки це не лише виклик для України. Це виклик для всієї Європи. Безпекова ситуація в Україні стосується всього Євросоюзу. І поступово Захід починає це усвідомлювати.

Важливо, що Великобританія, Франція, Німеччина та США дивляться в одному напрямку. Тому що лише коли ми об'єднані, використовуючи сили НАТО, ми можемо протистояти Росії. Це мова, яку розуміє Путін», — прокоментував Тобіас Елвуд.

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