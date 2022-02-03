Рудик відкинула претензії ДБР щодо можливої розтрати коштів партії

Об’єктивних претензій до партії не може бути, вважає депутатка.

ДБР відкрило справу проти партії «Голос» через можливі розтрати коштів. Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» Кіра Рудик після двогодинного допиту в ДБР.

Вона зазначила, слідчі суму не назвали, але обговорювали лише діяльність політсили у 2020 році.

«Це справа, яку відкрило ДБР щодо можливої розтрати коштів політичною партією «Голос», хоча партія про таке ніколи не заявляла. Бюро відмовилось надавати нам документи, які би показали, на підставі чого ця справа відкрита. Це ще раз підтверджує, що справа сфабрикована, а в країні працює телефонне право і не працює правосуддя», — заявила народна депутатка.

При цьому Кіра Рудик нагадала, що з НАЗК «Голос» судиться вже два роки. Партія виграла апеляцію, Верховний суд і тепер справу повернули до першої інстанції.

«Сьогоднішня справа грунтується ніби-то на тому, що вони побачили в НАЗК. Але суд не може довести, що ми не праві. Наразі жодної претензії до партії немає і не може бути. Те, що відбувається в ДБР не має нічого спільного з обʼєктивною реальністю», — підкреслила лідерка «Голосу».

Вона повідомила, що наступний допит призначено на 10.02 на 9-00 та наполягає, що таким чином влада тисне на опозицію.

«Я в шоці від того, як працює наша правоохоронна система. Вона не має під собою ніяких доказів, навіть причин або приводів. «Голос» наполягає, що справа сфабрикована і є частиною переслідування опозиції за її риторику», — наголосила представниця опозиції.