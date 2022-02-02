Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
ГоловнаПолітика

Кіра Рудик заявила, що її викликають на допит в ДБР

За даними депутатки, справу ДБР відкрило, базуючись на "даних з відкритих джерел".

Кіра Рудик заявила, що її викликають на допит в ДБР
Кіра Рудик
Фото: flickr.com

Народна депутатка від "Голосу" Кіра Рудик заявила, що її викликають на допит до Державного бюро розслідувань. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Рудик, справу ДБР відкрило, базуючись на "даних з відкритих джерел", але не уточнила чого саме вона стосується. 

"Справу відкрили в кінці 2021 року, коли ми гостро критикували владу за бездіяльність в сфері безпеки, економіки, бездіяльність в протидії коронавірусу. Разом з іншими подіями: справа проти Порошенка, обшуки у команди Разумкова, у мене нема сумнівів, що це - результат недолугої стратегії боротьби з політичними опонентами", - зазначила народна депутатка.

Вона зазначила, що протистоятиме тиску.

""Голос" під моїм керівництвом став послідовно опозиційною політичною партією і це єдина мотивація для того, щоб проти нас Банкова увімкнула всі доступні інструменти тиску: ДБР та кишенькові суди. Нагадаю, це те саме ДБР, яке за пів року так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом мерседесу Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підказало. Це те саме ДБР - яке рівно нічого не зробило по інших гучних справах, які стосуються депутатів влади", - резюмувала Рудик.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також