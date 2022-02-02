Кіра Рудик заявила, що її викликають на допит в ДБР

Народна депутатка від "Голосу" Кіра Рудик заявила, що її викликають на допит до Державного бюро розслідувань. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Рудик, справу ДБР відкрило, базуючись на "даних з відкритих джерел", але не уточнила чого саме вона стосується.

"Справу відкрили в кінці 2021 року, коли ми гостро критикували владу за бездіяльність в сфері безпеки, економіки, бездіяльність в протидії коронавірусу. Разом з іншими подіями: справа проти Порошенка, обшуки у команди Разумкова, у мене нема сумнівів, що це - результат недолугої стратегії боротьби з політичними опонентами", - зазначила народна депутатка.

Вона зазначила, що протистоятиме тиску.

""Голос" під моїм керівництвом став послідовно опозиційною політичною партією і це єдина мотивація для того, щоб проти нас Банкова увімкнула всі доступні інструменти тиску: ДБР та кишенькові суди. Нагадаю, це те саме ДБР, яке за пів року так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом мерседесу Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підказало. Це те саме ДБР - яке рівно нічого не зробило по інших гучних справах, які стосуються депутатів влади", - резюмувала Рудик.