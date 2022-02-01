Для прикриття залучили судово-медичного експерта, який "не виявив" у потерпілого тілесних ушкоджень.

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно заступника начальника одного з відділів поліції Харківщини та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, які зі збоченнями катували чоловіка. Наразі обвинувальні акти направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що судитимуть також завідувача одного із районних бюро судово-медичної експертизи, який допомагав приховати злочин.

За даними слідства, працівники поліції розслідували вбивство, що сталось в одному з сіл Харківщини. Вони не мали достатніх доказів, але хотіли швидше розкрити злочин і вирішили визначити "винним" товариша померлого.

"Правоохоронці зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той момент спав. Вони одразу почали його бити та душити дерев’яною палицею. Вимагали зізнатися у вбивстві. Далі одягли кайданки та відвезли до відділку, де катування продовжилося. Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові. А заступник начальника відділу поліції не обмежився побиттям – він одягнув гумові рукавички та почав здавлювати й відтягувати геніталії потерпілому. Не витримавши катувань, чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша",- розповіли в ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Для прикриття поліцейські залучили судово-медичного експерта, який провів дослідження і "не виявив" у потерпілого тілесних ушкоджень.

Таким чином двоє правоохоронців обвинувачуються у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Завідувач районного бюро суд-мед-експертизи обвинувачується у наданні завідомо неправдивого висновку органу досудового розслідування, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому злочині (ч. 2 ст. 384 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, в вересні минулого року було повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Чугуївського управління поліції Харківської області у званні підполковника, який катував затриманого заради визнання у вбивстві.