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ДБР відправило в суд справу працівників виправних колоній, які продавали засудженим наркотики

Інспектори намагалися організувати в себе на роботі канали наркотрафіку.

ДБР відправило в суд справу працівників виправних колоній, які продавали засудженим наркотики
Фото: Пресслужба ДБР

Перед судом постануть працівники Ладижинської виправної колонії №39 і Вознесенської виправної колонії №72, які підозрюються в постачанні ув'язненим наркотичних речовин.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, яке вело досудове розслідування. 

У серпні 2021 року інспектор Ладижинської колонії №39 помістив наркотики в поліетиленовий пакет, поклав його в банку з варенням і намагався пронести на територію закладу. Потім планував продати "товар" засудженому. Наркотики виявили під час огляду зловмисника.

У жовтні 2021 року на гарячому піймали працівника Вознесенської колонії. 

"Він вирішив підзаробити та «на прохання» засуджених купив наркотики та намагався занести їх на роботу. Наркотичні засоби були виявленні під час огляду в особистих речах правоохоронця", – йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Обом зловмисникам інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. А це позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ ліквідувала банди у виправних колоніях Луцька та Рівного. Зловмисники налагодили постачання наркотиків засудженим.

Віра Перун, Автор новин
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