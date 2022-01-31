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На Донбасі окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили місцевого мешканця

Чоловіка доставили до лікарні.

На Донбасі окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили місцевого мешканця
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Сьогодні, 31 січня, близько 11:30, збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що такими діями російські найманці "а черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу".

Нагадаємо, 30 січня окупанти поранили на Донбасі українського військового. 28-29 січня у зоні бойових дій спостерігалася тиша.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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