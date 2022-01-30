Італія продовжила заборону на в’їзд до країни для українців

Обмеження стосуються навіть тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.

Про це Держприкордонслужба повідомила у Телеграмі.

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

З 1 лютого 2022 року для в’їзду до Іспанії вакцинованим особам, у яких від останньої дози пройшло більше 270 днів, необхідно мати у сертифікаті інформацію про наявність “бустерної” дози.

З 16 лютого Філіппіни відкривають кордони для повністю вакцинованих мандрівників, проте, скорочують терміни дії ПЛР-тестування з 72 до 48 годин.

Нагадаємо, через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" уряд Італії з 16 грудня вніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки, у тому числі - туристичні.

Також з 15 грудня для в'їзду до Польщі, крім сертифіката про вакцинацію, необхідно також надати негативні результати ПЛР-тесту.