Італія продовжила заборону на в’їзд до країни для українців

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.
Про це Держприкордонслужба повідомила у Телеграмі.
Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.
З 1 лютого 2022 року для в’їзду до Іспанії вакцинованим особам, у яких від останньої дози пройшло більше 270 днів, необхідно мати у сертифікаті інформацію про наявність “бустерної” дози.
З 16 лютого Філіппіни відкривають кордони для повністю вакцинованих мандрівників, проте, скорочують терміни дії ПЛР-тестування з 72 до 48 годин.
Нагадаємо, через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" уряд Італії з 16 грудня вніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки, у тому числі - туристичні.
Також з 15 грудня для в'їзду до Польщі, крім сертифіката про вакцинацію, необхідно також надати негативні результати ПЛР-тесту.