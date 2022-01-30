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Італія продовжила заборону на в’їзд до країни для українців

Обмеження стосуються навіть тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

Італія продовжила заборону на в’їзд до країни для українців
Фото: slovoidilo.ua

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.

Про це Держприкордонслужба повідомила у Телеграмі.

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

З 1 лютого 2022 року для в’їзду до Іспанії вакцинованим особам, у яких від останньої дози пройшло більше 270 днів, необхідно мати у сертифікаті інформацію про наявність “бустерної” дози.

З 16 лютого Філіппіни відкривають кордони для повністю вакцинованих мандрівників, проте, скорочують терміни дії ПЛР-тестування з 72 до 48 годин.

Нагадаємо, через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" уряд Італії з 16 грудня вніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки, у тому числі - туристичні.

Також з 15 грудня для в'їзду до Польщі, крім сертифіката про вакцинацію, необхідно також надати негативні результати ПЛР-тесту.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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