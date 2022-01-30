Фото: mil.gov.ua

Сьогодні до Києва з дводенним візитом до України прибула Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Про це повідомили у Міноборони України.

На летовищі делегацію зустрічав заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.

У програмі візиту серед інших передбачено зустріч з Міністром оборони Олексієм Резніковим.

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, раніше Уряд Канади прийняв рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025.

Також передбачено збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

У межах операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.

На тлі стягування Росією військ ближче до України канадські ЗМІ писали, що Канада може направити в Україну стрілецьку зброю та військове спорядження.