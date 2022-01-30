Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
ГоловнаСуспільствоЖиття

До України прилетіла міністерка нацоборони Канади

Аніта Ананд прибула з дводенним візитом.

Фото: mil.gov.ua
Сьогодні до Києва з дводенним візитом до України прибула Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. 

Про це повідомили у Міноборони України.

На летовищі делегацію зустрічав заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.

У програмі візиту серед інших передбачено зустріч з Міністром оборони Олексієм Резніковим.

Фото: mil.gov.ua
Нагадаємо, раніше Уряд Канади прийняв рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025.

Також передбачено збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

У межах операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.

На тлі стягування Росією військ ближче до України канадські ЗМІ писали, що Канада може направити в Україну стрілецьку зброю та військове спорядження.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також