Про це повідомили у Міноборони України.
На летовищі делегацію зустрічав заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.
У програмі візиту серед інших передбачено зустріч з Міністром оборони Олексієм Резніковим.
Також передбачено збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.
У межах операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.
На тлі стягування Росією військ ближче до України канадські ЗМІ писали, що Канада може направити в Україну стрілецьку зброю та військове спорядження.