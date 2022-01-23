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Канада може надати Україні зброю для тероборони, – ЗМІ

Канада розглядає відправлення стрілецької зброї.

Канада може надати Україні зброю для тероборони, – ЗМІ

Канада може направити в Україну стрілецьку зброю та військове спорядження на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на телекомпанію CBC.

Канадський прем’єр Джастін Трюдо під час оголошення про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, натякнув і на додаткову військову допомогу.

Як пише телеканал, мова йде про підтримку в оснащенні нових українських Сили територіальної оборони.

Згідно з інформацією двох поінформованих джерел, Канада розглядає для відправлення в Україну стрілецьку зброю, а також захисні жилети та захисні окуляри. Ці предмети повинні стати частиною пакету як “летального, так і нелетального спорядження”.

Рішення щодо пакету допомоги не прийнято. Однак джерела повідомили, що оголошення очікується після віртуального засідання канадського уряду наступного тижня.

Чи надішле Канада додаткові військові сили, щоб допомогти із підготовкою загонів самооборони – поки невідомо.

Додамо, Канада є найбільшим західним постачальником військових інструкторів для підготовки військових в Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони заявило, що постійна чисельність Сил територіальної оборони (ТрО) становитиме 10 тисяч осіб, але за штатом особливого періоду підрозділи можуть нараховувати понад 130 тисяч.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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