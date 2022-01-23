Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
ГоловнаСвіт

Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим

Шенбах заявив, що його заяви відображають лише його особисту думку.

Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Фото: скріншот

Глава ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на міністерство оборони.

Напередодні Шенбах під час візиту до Індії заявив, що “Кримський півострів втрачено, він ніколи не повернеться”. Він також назвав нісенітницею розмови про вторгнення російських військ на територію України і заявив, що президент Росії хоче “поваги”, якої, ймовірно, заслуговує”.

Шенбах написав пізніше у Твіттері, що його заяви відображають лише його особисту думку, а не позицію міністерства оборони ФРН. 

“Недбало, неправильно оцінив ситуацію, я не повинен був цього робити. Тут тлумачити нічого, це була очевидна помилка”, – заявив голова ВМС.

Нагадаємо, Міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалось від заяв Шенбаха. 

Шенбах має відзвітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

Після неприйнятних заяв очільника німецького ВМС Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також