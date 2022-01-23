Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим

Шенбах заявив, що його заяви відображають лише його особисту думку.

Глава ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на міністерство оборони.

Напередодні Шенбах під час візиту до Індії заявив, що “Кримський півострів втрачено, він ніколи не повернеться”. Він також назвав нісенітницею розмови про вторгнення російських військ на територію України і заявив, що президент Росії хоче “поваги”, якої, ймовірно, заслуговує”.

Шенбах написав пізніше у Твіттері, що його заяви відображають лише його особисту думку, а не позицію міністерства оборони ФРН.

“Недбало, неправильно оцінив ситуацію, я не повинен був цього робити. Тут тлумачити нічого, це була очевидна помилка”, – заявив голова ВМС.

Нагадаємо, Міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалось від заяв Шенбаха.

Шенбах має відзвітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

Після неприйнятних заяв очільника німецького ВМС Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен.