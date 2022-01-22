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Держдеп заперечив повідомлення про плани евакуації у посольстві США в Україні

Спеціальні літаки за сім'ями дипломатів висилати не збираються.

Держдеп заперечив повідомлення про плани евакуації у посольстві США в Україні

Державний департамент США у коментарі "Голосу Америки" заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про намір евакуювати частину співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

За словами високопосадовця Держдепу, наказ про евакуацію не надходив.

Інший співрозмовник видання в Державному департаменті США повідомив, що Сполучені Штати здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

"Ми вже знаходимося на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", - заявив він в електронному листі.

Нагадаємо, що 21 січня агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати вивчають можливість евакуації членів родин дипломатів, які перебувають в Україні, на тлі стягування російських військ до українського кордону.

Наступного дня телеканал CNN заявив, що США нібито попередили Україну про намір почати евакуацію сімей дипломатів "ймовірно, вже наступного тижня". Інший телеканал Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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