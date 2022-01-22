Bild: Німеччина розробляє план евакуації з України сімей дипломатів

План буде реалізовано у разі погіршення ситуації.

Міністерство закордонних справ Німеччини розробляє план з евакуації сімей дипломатів на випадок російського вторгнення в Україну та погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомило в суботу німецьке видання Bild з посиланням на неназвані джерела.

При цьому міністерство закордонних справ Німеччини наголосило, що дійсно стежить за безпекою співробітників дипломатичних представництв в Україні, але "наразі не вживає жодних заходів для скорочення штату посольства чи їх сімей".

Нагадаємо, що на початку цього тижня з'явилися непідтверджені повідомлення про виїзд з України сімей російських дипломатів.

За непідтвердженими даними, наступного тижня також можуть виїхати з України сім'ї американських дипломатів.