У неділю сніг падатиме у західних областях, температура вдень до 6° морозу

У неділю, 23 січня у західних областях України падатиме помірний сніг.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
На дорогах, крім більшості південних областей, – ожеледиця.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях близько 0°; у північно-східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.
У Київській області невеликий сніг, вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.