У неділю сніг падатиме у західних областях, температура вдень до 6° морозу

На дорогах – ожеледиця.

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У неділю, 23 січня у західних областях України падатиме помірний сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах, крім більшості південних областей, – ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях близько 0°; у північно-східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській області невеликий сніг, вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.