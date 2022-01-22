Вже понад добу у зоні бойових на Донбасі – тиша

Вже понад добу у зоні бойових на Донбасі зберігається тиша. Про це повідомила пресслужба ООС.

“Упродовж минулої доби, 21 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

В ООС додали, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію.

Нагадаємо, 20 січня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушень з боку російських окупантів.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей тої доби зафіксували розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.