​Фірми Коломойського отримали від держави кошти за право будувати нову злітну смугу в його ж аеропорту, - Bihus.Info

Імовірно, ідеться про викуп старих об’єктів для будівництва, які мали повернути державі.

Компанії ПАТ "Дніпроавіа" і ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" отримали 36 млн грн від держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" ("Фінінпро"), яке є замовником будівництва нового аеродрому в Дніпрі за бюджетні кошти.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2021 - на початку 2022 року "Фінінпро" перерахувало кошти фірмам з орбіти олігарха Ігоря Коломойського з призначенням платежу "Оплата за купівлю нерухомого майна; Будівництво міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Імовірно, ідеться про викуп старих об’єктів для будівництва нової злітної смуги, які структури Коломойського мали повернути державі.

ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" належить ПАТ "Дніпроавіа", яка, у свою чергу, належить ТОВ "Галтера" з орбіти Коломойського. За даними державного майнового реєстру, ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" і ПАТ "Дніпроавіа" володіють об’єктами нерухомості в аеропорті Дніпра.

Об’єкти опинились у структур олігарха під час приватизації державної авіаційної компанії "Дніпроавіа". На балансі держкомпанії перебував майновий комплекс аеропорту.

Піід час приватизації злітна смуга мала бути передана державі, а покупець (ТОВ "Галтера") зобов’язувався інвестувати в аеропорт сотні мільйонів гривень. Однак, за оцінками Фонду держмайна, "Галтера" з передбачених приватизаційним договором 882,1 млн грн інвестицій в оновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. реконструкцію злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн. Крім того, "Галтера" так і не повернула державі ряд об’єктів аеропорту, зокрема злітно-посадкову смугу, диспетчерський пункт системи посадки та будівлі радіолокаційного ретранслятора ближнього маяка.

Нагадаємо, в 2017 році Фонд держмайна розпочав судовий процес із вимогою розірвати договір купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" у 2009 році фірмі "Галтера" Коломойського. Однак після кількох судових процесів Верховний суд у травні 2020 року остаточно став на бік компанії Коломойського і відмовив у задоволенні позову ФДМ.

Після цього Кабінет міністрів у жовтні 2021 року скасував як нереалізоване розпорядження №1136 від 4 листопада 2015 року про передачу злітно-посадкової смуги та інших об’єктів в аеропорту Дніпра до сфери управління Міністерства оборони, залишивши їх "Галтері" Коломойського.

У вересні 2021 року переможцем повторного тендеру на будівництво аеродрому в Дніпрі за бюджетні кошти стала компанія "Онур" з пропозицією в 5,64 млрд грн за очікуваної вартості робіт 5,7 млрд грн. Раніше Мінінфраструктури розірвало договір із попереднім підрядником, який зобов'язався виконати ці роботи за 3,95 млрд грн.

Тепер ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" Коломойського може претендувати на те, щоб стати експлуатантом нової злітної смуги. Ще влітку 2021 році Державіаслужба видала цій компанії безстроковий сертифікат експлуатанта аеродрому "Дніпро".

Міськрада Дніпра спробувала оскаржити безстроковий сертифікат в окружному адмінсуді, однак той вирішив, що справу має розглядати скандальний і досі не ліквідований Окружний адміністративний суд Києва.