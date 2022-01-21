Сьогодні у Михайлівському Золотоверхому Соборі в Києві відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Уже шостий рік за ініціативи громадського об"єднання "Серця Кіборгів" 21 січня відбудеться панахида, приурочена до трагічної річниці за загиблими Кіборгами Донецького аеропорту та усіма загиблими учасниками бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність та свободу України", - нагадали організатори заходу.

Помолитися та вшанувати пам'ять полеглих Героїв прийшли родичі та друзі, а також усі бажаючі. Серед них - герой України Ігор Гордійчук ("Сумрак"), який брав участь в обороні Савур-Могили. Він єдиний, кого вороги не взяли тоді в полон. Гордійчук був так важко поранений, що його просто покинули посеред поля. Але він вижив.

Також відбулася онлайн-трансляція панахиди.

Фото: Lb.ua Герой України Ігор Гордійчук

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Мати загиблого 'кіборга' Максима Ридзанича («Адама») під час панахиди

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Мати загиблого 'кіборга' Максима Ридзанича («Адама»)

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. "Кіборгами" українських військових назвали самі терористи, оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.

16 січня в Україні відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту. До числа "кіборгів" входили військові, медики, добровольці та волонтери.