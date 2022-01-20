Британські парламентарі побували на позиціях підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими захисниками.

Делегація Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії відвідала район проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Заступник командувача Об’єднаних сил Анатолій Шевченко ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Також, британські парламентарі на власні очі побачили наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру в місті Авдіївка", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, члени міжнародної делегації побували на позиціях підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими захисниками.

"Парламент Сполученого Королівства займає активну і консолідовану позицію у засудженні російської агресії та виступає за подальше надання політичної підтримки та практичної допомоги Україні. Особливу роль у формуванні позиції британських законодавців та урядовців відіграє саме Комітет у закордонних справах", - повідомляє пресслужба штабу ООС.

Нагадаємо, на початку січня Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідали лінію зіткнення в Станиці Луганській.