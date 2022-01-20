Омікрон заразніший, але не такий небезпечний. То чого очікувати від нової хвилі ковіду?

Водночас науковці й експерти вважають, що хоча омікрон більш заразний, утім спричиняє переважно легкий перебіг хвороби. Як це вплине на нову хвилю? Що зараз відбувається в країнах, де вже поширений омікрон? Чого очікувати далі? Зʼясовуємо разом з LB.ua.

Настав період після свят, а отже, очікується зростання кількості хворих на ковід . Ще раніше експерти НАН спрогнозували, що до 25 січня в Україні має розпочатися нова хвиля захворюваності на коронавірус, про що свідчить збільшення підтверджених випадків.

Фото: Макс Требухов

Нова хвиля буде?

Від початку пандемії вчені НАН використовують математичні моделі, щоб прогнозувати розвиток пандемії ковіду в Україні. 12 січня НАН опублікувала прогноз до 25 січня. У ньому йдеться про те, що кількість позитивних тестів зросла майже на 40% щодо мінімуму останніх чисел грудня і зростатиме далі. Науковці зазначають, що Україна загалом підтримує тенденції Болгарії, Румунії, Чехії тощо, куди омікрон дістався раніше.

Згідно з прогнозами, протягом тижня 19-25 січня 2022 року в Україні виявлять у середньому 7072 випадки ковіду (відповідно до моделі SEIR_U) і 4735 (відповідно до моделі Prophet). Оскільки прогноз опублікували раніше, зараз бачимо, що він справджується. На 12-18 січня науковці прогнозували в середньому 6202 нових хворих (SEIR_U) і 4795 (Prophet). За даними НСЗУ, за минулий тиждень кількість нових випадків зросла від чотирьох тисяч до восьми.

Фото: Київрада

Станом на 18 січня зафіксували понад 12 тисяч нових випадків ковіду. Тобто буквально за кілька днів число подвоїлося. Ця цифра вже більша, ніж прогнозували науковці НАН. Також зросла кількість госпіталізацій і смертей (якщо порівнювати показники 18 січня з минулотижневими).

Що це означає? Поки що складно сказати. Таке стрімке зростання захворюваності може бути штучним. Протягом зимових свят динаміка захворюваності може бути нестабільною, через що важко спрогнозувати швидкість поширення вірусу. Це зазначають і українські вчені, і, наприклад, британські експерти, адже у Великобританії також зросла кількість виявлених нових випадків і летальність, спричинена ковідом.

Однак тимчасова штучна завищеність показників не означає, що нова хвиля ковіду не накриє Україну взагалі. У НАН зазначають, що відкриття шкіл після канікул, сезонність і новий варіант омікрон можуть стати причиною стрімкішого поширення ковіду. Дані за попередній тиждень усе ж демонструють поступове зростання захворюваності, а з деяких регіонів уже почали надходити перші тривожні дзвоники. Наприклад, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецькі області перетнули показники помаранчевої зони, а на Львівщині зросла динаміка госпіталізацій.

Фото: Макс Требухов

Наскільки тяжкий перебіг ковіду, спричинений омікроном?

Уже точно відомо, що завдяки новим мутаціям омікрон поширюється набагато швидше за варіант дельта та оригінал SARS-CoV-2. Коли цей варіант коронавірусу зʼявився в ПАР, учені спостерігали, що кількість нових випадків подвоюється що два-чотири дні.

Однак стриманий оптимізм, по-перше, полягає в тому, що омікрон, на відміну від дельти, поширюється серед людей, багато з яких уже перехворіли й отримали дві дози вакцини, тобто, ймовірно, мають імунітет. Так, омікрон навчився обходити антитіла, які є першою лінією оборони імунітету від ковіду, і без нової вакцини, спрямованої проти цього варіанта вірусу, навіть четвертого бустеру може бути недостатньо для цілковитого захисту.

Попри це, захист від важкого перебігу та смерті все ще залишається надійним, адже його підтримують Т-клітини — довгостроковий клітинний імунітет. Також з динаміки госпіталізацій, яку подає НАН, видно, що ризик потраплянь у лікарню для невакцинованих людей у вісім разів вищий, ніж вакцинованих, у період найвищого рівня захворюваності.

По-друге, сам омікрон спричиняє легший перебіг хвороби. Досліджуючи те, скільки загалом людей опиняється в лікарнях після зараження омікроном, наприклад, у США з'ясували, що кількість госпіталізацій зростала набагато повільніше, попри сплеск захворюваності. Те саме зауважили в Національній службі здоровʼя Великобританії. Це, звісно, могло бути наслідком високого відсотка імунізованого населення, однак наступні дослідження продемонстрували, що омікрон вражає переважно верхні дихальні шляхи, а не легені.

Також у звіті Департаменту охорони здоровʼя штату Вашингтон зазначено, що в невакцинованих людей омікрон спричиняє ті самі симптоми, що й оригінальний вірус. Тобто ймовірність опинитися в лікарні залишається. Тим часом у державах із низьким відсотком щеплених громадян, як-от в Україні, де повністю вакциновано лише 36% населення, повідомлення про легкий перебіг хвороби може створити хибне відчуття безпеки.

Що очікувати найближчим часом від омікрону?

Якщо обережно порівнювати дані про кількість виявлених випадків, госпіталізацій і смертей за 10-18 січня 2022 року з початком дельта-хвилі у вересні 2021 року, то можна помітити, що, незважаючи на динамічний приріст нових випадків, нині госпіталізацій у півтора-два рази менше. Наприклад, 18 січня було госпіталізовано 2401 хворого за наявності понад 12 тисяч підтверджених випадків. У вересні така сама кількість госпіталізацій була за вдвічі меншої кількості підтверджених випадків (21 вересня - 5897 хворих і 2175 госпіталізованих, 25 вересня - 6829 хворих і 2325 госпіталізованих, 30 вересня - 9020 хворих і 2637 госпіталізованих).

Фото: EPA/UPG

Науковці НАН у своєму прогнозі зазначають, що реальну швидкість поширення нової хвилі поки що визначити важко через свята. Утім, наприклад, у США пацієнти все прибувають у лікарні. Так, їхні симптоми легші, менше людей потребує кисневої підтримки, менше людей помирає. Однак у США загострилася проблема нестачі персоналу — медиків у лікарнях набагато менше, ніж на початку пандемії, вони більш виснажені, самі часто хворіють і не можуть вийти на роботу.

Легша симптоматика аж ніяк не означає, що системи охорони здоровʼя впораються з великим напливом пацієнтів. Крім того, неможливо точно передбачити, як кожна конкретна людина перенесе ковід. І це не залежить від того, яким варіантом ви заразилися. Тобто люди, заражені омікроном, все одно можуть стати кисневозалежними. Найбільше ризикують саме невакциновані — у США рівень госпіталізації нещеплених вищий за рівень госпіталізації щеплених (179,8 проти 21,9 на 100 тисяч населення від старту поширення омікрону).