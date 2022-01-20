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Кабмін та європейське бюро ВООЗ підписали угоду про співпрацю

Документ схвалили у Києві.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України та Європейське регіональне бюро ВООЗ уклали угоду про співробітництво на 2022-2023 роки.

Про це повідомив “Урядовий портал”.

Угоду підписали під час зустрічі у Києві Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та директора Європейського регіонального бюро доктора Ганса Клюге.

Документ, зокрема, передбачає обмін інформацією щодо медичних виробів для діагностики in vitro, необхідних для запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусу.

Фото: kmu.gov.ua

“Знаково, що сьогодні вперше в багаторічній історії наших стосунків угода буде укладена на початку нового року. Це вказує на міцний характер нашої співпраці, метою якої є збереження здоров’я українців. Угода про співробітництво окреслює багато викликів, з якими Україна стикається у системі охорони здоров’я”, – сказав Шмигаль.

Ганс Клюге підкреслив, що нова угода є важливим кроком до подальшого зміцнення системи охорони здоров’я України та впровадження поточних реформ у галузі охорони здоров’я.

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про серйозні зміни у коронавірусі, що сталися з початку пандемії. Так, ковід усе більше набуває ендемічних рис.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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