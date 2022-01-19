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В Україні число виявлених за добу випадків ковіду наблизилося до 13 тисяч

Найбільше нових хворих фіксують на Івано-Франківщині вже майже тиждень.

В Україні число виявлених за добу випадків ковіду наблизилося до 13 тисяч
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 18 січня, в Україні підтвердили 12 815 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник із 3 грудня. Тоді в Україні зафіксували 13 206 випадків ковіду. 

Учора найбільше хворих виявили в Івано-Франківській області, Києві, а також на Львівщині, Сумщині та Харківщині.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 1 422 дітей і 464 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 2 401 людину, одужали 5 413 осіб,163 пацієнти із коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 268;
  • Вінницька область – 767;
  • Волинська область – 157;
  • Дніпропетровська область – 414;
  • Донецька область – 483;
  • Житомирська область – 258;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 201;
  • Івано-Франківська область – 1 575;
  • Київська область – 491;
  • Кіровоградська область – 86;
  • Луганська область – 215;
  • Львівська область – 956;
  • Миколаївська область – 222;
  • Одеська область – 534;
  • Полтавська область – 470;
  • Рівненська область – 568;
  • Сумська область – 860;
  • Тернопільська область – 528;
  • Харківська область – 666;
  • Херсонська область – 305;
  • Хмельницька область – 625;
  • Черкаська область – 300;
  • Чернівецька область – 513;
  • Чернігівська область – 61.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 780 903 особи, подолали недугу 3 567 336 людей, 98 712 – померли.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 8 558 нових випадків ковіду. 17 січня було госпіталізовано 1 125 людей, одужала 5 761 особа, 188 пацієнтів померли.

Учора Міністерство охорони здоров'я назвало основні симптоми омікрону. За даними МОЗ, омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу полягає в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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