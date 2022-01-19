В Україні число виявлених за добу випадків ковіду наблизилося до 13 тисяч

У вівторок, 18 січня, в Україні підтвердили 12 815 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник із 3 грудня. Тоді в Україні зафіксували 13 206 випадків ковіду.
Учора найбільше хворих виявили в Івано-Франківській області, Києві, а також на Львівщині, Сумщині та Харківщині.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 1 422 дітей і 464 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 2 401 людину, одужали 5 413 осіб,163 пацієнти із коронавірусом померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 268;
- Вінницька область – 767;
- Волинська область – 157;
- Дніпропетровська область – 414;
- Донецька область – 483;
- Житомирська область – 258;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 201;
- Івано-Франківська область – 1 575;
- Київська область – 491;
- Кіровоградська область – 86;
- Луганська область – 215;
- Львівська область – 956;
- Миколаївська область – 222;
- Одеська область – 534;
- Полтавська область – 470;
- Рівненська область – 568;
- Сумська область – 860;
- Тернопільська область – 528;
- Харківська область – 666;
- Херсонська область – 305;
- Хмельницька область – 625;
- Черкаська область – 300;
- Чернівецька область – 513;
- Чернігівська область – 61.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 780 903 особи, подолали недугу 3 567 336 людей, 98 712 – померли.
Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 8 558 нових випадків ковіду. 17 січня було госпіталізовано 1 125 людей, одужала 5 761 особа, 188 пацієнтів померли.
Учора Міністерство охорони здоров'я назвало основні симптоми омікрону. За даними МОЗ, омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу полягає в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.