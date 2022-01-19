В Україні число виявлених за добу випадків ковіду наблизилося до 13 тисяч

Найбільше нових хворих фіксують на Івано-Франківщині вже майже тиждень.

У вівторок, 18 січня, в Україні підтвердили 12 815 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий добовий показник із 3 грудня. Тоді в Україні зафіксували 13 206 випадків ковіду.

Учора найбільше хворих виявили в Івано-Франківській області, Києві, а також на Львівщині, Сумщині та Харківщині.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора недугу діагностували у 1 422 дітей і 464 медичних працівників. Через ковід було госпіталізовано 2 401 людину, одужали 5 413 осіб,163 пацієнти із коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1 575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 780 903 особи, подолали недугу 3 567 336 людей, 98 712 – померли.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 8 558 нових випадків ковіду. 17 січня було госпіталізовано 1 125 людей, одужала 5 761 особа, 188 пацієнтів померли.

Учора Міністерство охорони здоров'я назвало основні симптоми омікрону. За даними МОЗ, омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу полягає в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.