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МОЗ назвало основні симптоми омікрону

Легкість хвороби може бути оманливою.

МОЗ назвало основні симптоми омікрону
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що омікрон за своїми симптомами нагадує застуду. Загроза нового штаму коронавірусу полягає в тому, що він також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на омікрон найчастіше спостерігають:

  • нежить (73%)
  • головний біль (67,5%)
  • втому (63,5)
  • чхання (60%)
  • біль у горлі (59,6%)

Рідше, але зустрічаються кашель, хриплий голос, озноб, лихоманка, втрата нюху чи смаку.

МОЗ рекомендує при появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу звернутись до свого сімейного лікаря. Той має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції. 

Новий штам має менший інкубаційний період, ніж штам дельта. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три доби.

Нагадаємо, що хвиля омікрону уже накрила в Західній Європі, але в Україні вона тільки починається.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге напередодні заявив, що більше половини населення Європи заразяться омікроном протягом двох місяців.

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза - це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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