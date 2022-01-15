В Україні у “помаранчевій” зоні перебувають дві області

Всі інші регіони та Київ є "жовтими".

В Україні у “помаранчевій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають дві області.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я України станом на суботу, 15 січня.

Це – Івано-Франківська та Сумська області.

Всі інші регіони та Київ далі перебувають у “жовтій” зоні.

На Прикарпатті коефіцієнт виявлення випадків захворювання становить 25,9% при встановленому показнику 20%, а на Сумщині – 25,8%.

12 січня у Сумській області був перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій – 54,3% (має бути не більше 50%).

Загалом індикатор рівня захворюваності по країні становить 198 на 100 тисяч населення. Найвищий показник у Києві – 386.

Рівень госпіталізацій через коронавірус у країні станом на 15 січня становить 25,6.

Завантаженість ліжок з киснем – 22,3% при визначеному показнику 65%.

Нагадаємо, з 6 грудня 2021 року в Україні діють нові правила у "жовтому" рівні епіднебезпеки. Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.