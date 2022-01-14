Медичні маски роблять людей привабливішими, – дослідження

Вчені Університету Кардіффа у Великій Британії з’ясували, що пандемія вплинула на ставлення до людей у масках. Дослідження, яке проводили до пандемії, показувало, що люди в медичних масках викликають у оточуючих менше симпатії, оскільки вони асоціюються із хворобами.

Результати свіжого дослідження свідчать, що нині люди, в яких закрито нижню частину обличчя, сприймаються іншими як більш привабливі, пише The Guardian.

За словами експерта школи психології Університету Кардіффа Майкла Льюїса, наразі найбільш привабливими сприймаються люди у блакитних медичних масках.

"Можливо тому, що ми звикли, що такі маски носять працівники системи охорони здоров'я, і тепер ми асоціюємо їх із медиками, які дбають про наше здоров'я. У важкі часи медичні маски вселяють упевненість, тому ми відчуваємо позитивніші емоції стосовно тих, хто їх носить", – припустив учений.

Перша частина дослідження була проведена в лютому 2021 року, коли носіння масок у певних місцях у Великій Британії було обов'язковим. В експерименті брали участь 43 жінки, яким було запропоновано оцінити за шкалою від 1 до 10 привабливість чоловіків без маски, у простій тканинній масці, у медичній, а також тих, хто прикриває чорною книгою нижню частину обличчя, яку зазвичай захищають маски.

Виявилося, що чоловіки в масках із тканини сприймаються як люди приємнішої зовнішності, ніж ті, хто взагалі не захищає обличчя або ховає його за книгою. Проте ще симпатичнішими здавалися люди у медичних масках.

У другій частині дослідження брали участь чоловіки. Його результати ще не опубліковані, але, за словами Майкла Льюїса, вони загалом збігаються з попередніми.

"Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо носіїв масок. Коли ми бачимо когось у масці, ми більше не думаємо: "У цієї людини хвороба, мені потрібно триматися подалі"", – кажуть дослідники.

Вони вважають, що тепер людина в масці виглядає "безпечнішою" і здоровішою, ніж та, що її не носить.

На думку Льюїса, свою роль у збільшенні привабливості людей у масках зіграло те, що, прикриваючи нижню частину обличчя, вони привертають увагу до своїх очей.