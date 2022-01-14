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Росія шукає привід для вторгнення в Україну, або вона може його вигадати, - радник Байдена

У США наголосили, що готові добиватися прогресу за столом переговорів.

Росія шукає привід для вторгнення в Україну, або вона може його вигадати, - радник Байдена
Джейк Салліван
Фото: Global Look Press

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія шукає приводу для вторгнення в Україну, а якщо не вийде - вона може його сфабрикувати.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

Салліван припустив, що приводом для вторгнення може стати "спроба перевороту в Україні".

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України", - заявив він.

"Ми бачили цей сценарій у 2014 році, і вони готують його знову", - сказав Салліван.

Водночас, радник Байдена зазначив, що США поки не мають підтверджень того, що Росія зважилася на військову агресію проти України, але наголосив, що США "готові у будь-якому випадку".

Щодо переговорів із РФ він заявив, що у Штатах все ще вважають, що "шлях дипломатії може працювати".

"Ми готові до будь-яких варіантів. Ми готові добиватися прогресу за столом переговорів. Ми готові робити необхідні та належні кроки для захисту наших союзників, підтримки наших партнерів та жорсткої відповіді на будь-яку неприкриту агресію, яка може статися", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого Росія знову почала нарощувати свої війська біля кордону з Україною. ЗЦе відбувається і зараз на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс. Американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада 2021 року в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки. Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Дані української розвідки також свідчили про те, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. На початку 2022 року видання New York Times написало, що попри деяке уповільнення нарощування сил на кордоні з Україною, загроза вторгнення так і не зникла. Утім, саме вторгнення залежить від дуже багатьох факторів, тому Путін посунув його можливу дату  ближче до весни.

12 січня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що НАТО не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зазначила, що під час зустрічі  від Росії не пролунало обіцянки про деескалацію. Водночас не було заяв про те, що її не буде.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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