Росія шукає привід для вторгнення в Україну, або вона може його вигадати, - радник Байдена

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія шукає приводу для вторгнення в Україну, а якщо не вийде - вона може його сфабрикувати.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

Салліван припустив, що приводом для вторгнення може стати "спроба перевороту в Україні".

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України", - заявив він.

"Ми бачили цей сценарій у 2014 році, і вони готують його знову", - сказав Салліван.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/hBw2awShDp — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2022

Водночас, радник Байдена зазначив, що США поки не мають підтверджень того, що Росія зважилася на військову агресію проти України, але наголосив, що США "готові у будь-якому випадку".

Щодо переговорів із РФ він заявив, що у Штатах все ще вважають, що "шлях дипломатії може працювати".

"Ми готові до будь-яких варіантів. Ми готові добиватися прогресу за столом переговорів. Ми готові робити необхідні та належні кроки для захисту наших союзників, підтримки наших партнерів та жорсткої відповіді на будь-яку неприкриту агресію, яка може статися", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого Росія знову почала нарощувати свої війська біля кордону з Україною. ЗЦе відбувається і зараз на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс. Американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада 2021 року в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки. Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще бличже до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Дані української розвідки також свідчили про те, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. На початку 2022 року видання New York Times написало, що попри деяке уповільнення нарощування сил на кордоні з Україною, загроза вторгнення так і не зникла. Утім, саме вторгнення залежить від дуже багатьох факторів, тому Путін посунув його можливу дату ближче до весни.

12 січня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що НАТО не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман зазначила, що під час зустрічі від Росії не пролунало обіцянки про деескалацію. Водночас не було заяв про те, що її не буде.