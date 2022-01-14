У селі біля Буковелю киянин відкрив стрільбу з пістолета

На Прикарпатті у курортному селі Поляниця біля Буковелю чоловік з Києва влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили зброю і мають намір позбавити стрільця дозволу на її зберігання та носіння.

За даними обласної поліції, о 22:59 13 січня надійшло повідомлення, що в селі Поляниця чути постріли.

"На місце події першочергово прибули чернівецькі патрульні, які несуть службу на поліцейській станції в курортному містечку. Поліцейські встановили, що 48-річний киянин, відпочиваючи в одному із готелів, здійснив кілька пострілів у повітря з балкону свого номера. Під час стрілянини ніхто не постраждав. Пістолет «Форт-17Р», на який чоловік мав дозвіл, вилучили", – сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили особу правопорушника і склали на нього адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і ст. 174 (Стрільба зі зброї, спорядженої гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Також адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП складено на жінку, що нецензурно висловлювалася у громадському місці. Відомості про подію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у Яремчанському відділенні поліції", – додали в поліції.

Триває перевірка.

Кілька днів тому поліція затримала киянина, який під дією алкоголю обстріляв вікна гуртожитку на Красилівській вулиці у столиці. Люди не постраждали.